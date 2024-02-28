Kış yağmurları çiftçileri güldürdü

İzmir'in en önemli tarım bölgelerinden Küçükmenderes havzasında kış mevsiminin bol yağmurlu geçmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Havzadaki baraj ve göletlerin doluluk oranları bahar ayları yaklaşırken tehlike sınırını geçti. Geçen yaz ve sonbahar mevsimin son derece kurak geçtiğini hatırlatan çiftçiler, "Baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin kış yağmurlarıyla yükselmesiyle birlikte derin bir 'oh' çektik" dedi.

SU SEVİYELERİ ARTTI

Mevsimin yağışlı geçtiğini dile getiren çiftçiler, "Sadece yöreye geçen yıllarda olduğu gibi kar yağmıyor. Bozdağ'ın zirvesinde bile bu yıl kar görmek mümkün olmadı" diye konuştular. Küçükmenderes ovasında, Devlet Su İşleri'nin (DSİ), yıllar öncesinden bu günleri görerek bölgede yaptığı yatırımlar ekonomik anlamda tarımsal sulamanın ne kadar hayati bir olgu olduğunun en güzel göstergesi. Beydağ Barajı'nın yanı sıra, Tire'de, Eskioba ve Yenişehir göletleri, Bayındır'da Zeytinova Barajı'nda da su seviyeleri anlamlı şekilde arttı.