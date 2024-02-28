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Haberler Ekonomi Medical Point ailesi Op. DR. Zafer Beken’i andı

Medical Point ailesi Op. DR. Zafer Beken’i andı

HABER MERKEZİ
Medical Point ailesi Op. DR. Zafer Beken’i andı
Medical Point Hastaneler Grubu merhum Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, vefatının 1'inci yıl dönümünde İEÜ Medical Point Hastanesi'nde anıldı. Törende Zafer Beken hatıra köşesinin açılışını da gerçekleştiren Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, "Beken, sadece iş ortağım değil, aynı zamanda çok iyi bir dostum ve çok iyi bir yol arkadaşımdı. 'Dr. Zafer Beken Tıp Ödülleri' yarışması düzenleyeceğiz. Onun adının ve ilkelerinin kurumsallaşması için kardeşi olarak bu vazifeyi kendime şiar edindim" dedi.
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