Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye ekonomisi 2024’e güçlü girdi

Son dakika haberleri... İmalat PMI verisinin 8 ay sonra 50'yi aşmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "PMI, 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI), 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Şimşek X(Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor. İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir." dedi.