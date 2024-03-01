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Haberler Ekonomi Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Son dakika haberi... Şubat ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

HABER MERKEZİ
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü, yılın ikinci enflasyon verilerini oluşturacak olan şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

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