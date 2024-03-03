Altın yeni rekora doğru koşuyor

ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altını olanlara yeni önerilerde bulundu. Gram altının yeni rekorları test edeceğini belirten Memiş, "Elinde altını olanlar, altın almak isteyenler günlük olarak altın fiyatlarını takip etsinler. Gram altının yeni rekorları test edecek ve 3 bin lira bandını da görecek" dedi. Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son hareketler dikkatle takip ediliyor. Bu hafta rekor tazeleyen gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusuyken bir değerlendirmede Memiş'ten geldi.

Memiş, elinde altın bulananlara mart ayını işaret ederek, "Sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar beklediğimiz 2150-2200 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte" dedi. Yaz aylarında da yükselişin devam edeceğini kaydeden Memiş, "Ons altın 2050 dolar seviyesinde.

'TAKİBİ BIRAKMAYIN'

BU haftayla alakalı bir düşüş öngörüm vardı diyen Memiş 'Orta vadede 1950-2050 seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Açıklanan verilerle birlikte 2050 dolar seviyesi geldi. Ons altın, emtia taraflarında bir toparlanma var" dedi. Memiş "2050 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapamazsak seviyesi çalışır. Fed tarafından gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için 2070 dolar seviyesişnin üzerinde ataklar gerçekleşmesi lazım ki bizin 2150 dolar seviyesiyle öngörümüz gerçekleşsin. Kısa vadeli baskılanma süreci devam ediyor. Gram altın TL fiyatını 2065 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Serbest piyasalarda gram altın fiyatı rekor tazeledi, 2132 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 2128 lira seviyesini test etmişti. Ancak ons nedeniyle geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 2113 seviyesine kadar geriledi, buradan tekrar hızlı bir atakla yeni bir rekora imza attı. Elinde altın bulunduranlar sabırla beklesin. Mart sonuna kadar 2150 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte" dedi.