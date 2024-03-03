Aydın’da ocak ayında bin 444 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldığı açıklanırken, Aydın'da da bin 444 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Aydın'da da 2024 Ocak ayında konut satışı bin 444 olarak açıklandı.