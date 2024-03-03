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Haberler Ekonomi Denizli’ye 10 milyon Euro’luk finansman

Denizli’ye 10 milyon Euro’luk finansman

HABER MERKEZİ
Denizli’ye 10 milyon Euro’luk finansman
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komitelerinin üyeleriyle bir araya geldi. Komitelerin yoğun ilgi gösterdiği sektörel değerlendirme toplantısında konuşan Erdoğan, "Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile, bugüne kadar on milyon euroya yakın bir finansmanı Denizli'mize getirdik. Bir iki büyük odanın dışında şehirlerine böyle bir kaynak aktaran ikinci veya üçüncü bir oda yok. Bizim yapmış olduğumuz bir yatırım dahi altı milyon euro civarında, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi bu sayede kurduk" diye konuştu.
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