Işıkhan: İş kanunu revize edilecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki konuşmasında, "Şu an iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

İŞ HAYATINDA YENİ DÖNEM

BAKAN Işıkhan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık yüzyılın hesabını yapan ülke konumunda olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz 2024 yılı; ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli bir yıl, adeta bir 'dönüm noktasıdır' diyebiliriz. Bu yıl; 2023 hedeflerini gerçekleştirerek hem Türkiye Yüzyılı hedefimize yürüdüğümüz hem de kalkınmanın ilk adımı olan yerel yönetimlerde yeni bir döneme gireceğimiz bir yıl olacak. Türkiye, artık önündeki 5 yılın değil, yüzyılın hesabını yapan bir ülke oldu hamdolsun. Türkiye Yüzyılı; tüm enerjisini kalkınmaya, gelişmeye, küresel anlamda yükselmeye entegre etmiş bir vizyonun adıdır. Bizim artık kaybedecek vaktimiz yok" dedi.