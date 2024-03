Bu da esnafın “Çılgın Projesi”

İESOB Başkanı Ata, 'Esnaf teşkilatının geleceğini aydınlatacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Biz Esnafa hizmete gönül verdik, yüreğimizi ortaya koyduk. Yapılamayanları yapmaya, rüya projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İzmir'in kalbinde çok değerli yerleri teşkilatımıza kazandırdık. Kent kültürüne katkı koyacak, ara eleman yetiştirecek merkezimiz, esnaf teşkilatını geliştirecek otopark alanımız için kolları sıvadık.' dedi. İ

ESOB'DEN MEGA PROJE

İESOB Başkanı Yalçın Ata, kısa sürede farkındalık yaratan çalışmaları ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Çankaya'da Ticaret Lisesi karşısındaki arsayı ve yanındaki tarihi binayı İESOB'ye kazandıran Ata, kuracağı Gastronomi Merkezi ile İzmir ve Ege tatlarını uluslararası platforma taşımayı, tanıtmayı hedefliyor. Ayrıca merkezde düzenlenecek kurslarla gıda sektörüne kalifiye eleman kazandırılacak, topluma yeni istihdam olanakları sunulacak. İzmir'in ticari merkezindeki arsayı da düzenleyen İESOB, kuracağı otopark ile önemli bir ihtiyacını gidermeyi, Birliğe ve esnaf teşkilatına gelir getirecek projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Göreve geldiği 8 aylık sürede önemli çalışmalar yapan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulu, yeni bir Mega Projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor.

İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK

Başkan Ata'nın çabalarıyla, Çankaya'da, Pasaport Akdeniz Mahallesi'nde Ticaret Lisesi karşısındaki arsanın Konak Belediyesi tarafından İESOB'ye tahsis edilmesinin ardından, yeni Gastronomi Projesi için de kollar sıvandı. Arsa yanındaki binayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden restorasyon karşılığı 30 yıllığına kiralayan İESOB, burada oluşturacağı Gastronomi Merkezi ile de toplumun her kesimine hizmet verecek. 2 yıl sürecek restorasyon sonucu İzmir'in kültürel kimliğini zenginleştirecek Gastronomi Merkezi'ni oluşturacaklarını kaydeden İESOB Başkanı Ata, 'İzmir Kalkınma Ajansı destekli projemiz ile oluşturulacak Mutfak Sanatları Merkezi'mizde, Ege Bölgesi'ne özgü lezzetleri uluslararası platformlarda tanıtacağız. Ayrıca istihdam kurslarıyla, gıda sektöründe çalışmak veya işyeri açmak isteyen vatandaşlara eğitim vereceğiz. Pastahanesinden lokantasına, gevrekçisinden fırıncısına kadar pastacılık, aşçılık, barista kursları ile kalifiye eleman sıkıntısı çeken gıda sektörüne yetişmiş, ehil çalışanları hazırlayacağız. Çalışmalarımıza destek veren ve her an yanımızda olan Konak Belediye Başkanı sayın Abdül Batur'a ve Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can'a teşkilatımız adına teşekkür ederim' dedi.

BÖLGEYİ RAHATLATACAK

Gastronomi merkezinin yanındaki alanı otopark olarak değerlendireceklerini de sözlerine ekleyen Ata, 'Pek çok meslek kuruluşunun, kamu kurumunun ve ticari kuruluşların bulunduğu, Pasaport Akdeniz Mahallesi'nde oluşturacağımız otopark ile bölgenin çok önemli otopark ihtiyacını da bir nebze olsun gidereceğiz. Bu bölge kent merkezinin ve ticari yaşamının önemli bir parçası. Ayrıca otoparktan elde edilen gelirle İzmir Esnaf Teşkilatı'nı geliştirecek, yeni ufuklar açacak farklı projeleri planlayacağız. Çalışmalarımız İzmir Esnaf Teşkilatı'na ve kent halkına yararlı, güzel imkanlar sunacak. Tüm İzmir'e ve esnaf camiasına hayırlı olsun' diye konuştu.

"YAPILAMAYANLARI YAPIYORUZ"

İESOB Başkanı Ata, 'Esnaf teşkilatının geleceğini aydınlatacak projeleri hayata geçiriyoruz. Biz esnafa hizmete gönül verdik, yüreğimizi ortaya koyduk. Yapılamayanları yapmaya, herkesin rüyasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İşsize iş, ara elaman arayana kalifiye eleman sunacağız, gastronomiye gönül verenlere yeni fırsatlar yaratacağız. İzmir'in kalbindeki çok değerli yerleri teşkilatımıza kazandırdık. Kent kültürüne katkı koyacak, İzmir lezzetlerini uluslararası arenada tanıtacak, ara eleman yetiştirecek merkezimizi ve camiamızın önüne yeni vizyonlar koyacak projelere finansör olacak otopark alanımızı oluşturacağız. Otopark aynı zamanda toplumun büyük bir ihtiyacına da cevap verecektir ' dedi.