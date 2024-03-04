En büyük kruvaziyer Sun Princess Aydın’da

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess" 4 bin yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı. Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı. Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti. Kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı John Padgett de ilk sefer dolayısıyla gemide kent protokolünü ağırladı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştireceğini söyledi.