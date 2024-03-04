  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi En büyük kruvaziyer Sun Princess Aydın’da

En büyük kruvaziyer Sun Princess Aydın’da

HABER MERKEZİ
En büyük kruvaziyer Sun Princess Aydın’da
Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess" 4 bin yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı. Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı. Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti. Kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı John Padgett de ilk sefer dolayısıyla gemide kent protokolünü ağırladı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştireceğini söyledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA