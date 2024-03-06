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Haberler Ekonomi Denizli ihracatı yüzde 6,2 oranında yükseldi

Denizli ihracatı yüzde 6,2 oranında yükseldi

SEBAHATTİN ALP
Denizli ihracatı yüzde 6,2 oranında yükseldi
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şubat ayında da pozitif seyrini sürdüren Denizli ihracatın geçen ay yüzde 6,2 oranında arttığını belirtti. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 1,7 artışla 268 milyon dolar oldu. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ocaktan sonra şubat ayında da ihracat artışının devam etmesinin yılın geri kalanı için umut verici olduğunu ifade edebilirim. Şubat ayında Denizli ihracatını sektörel bazda ele aldığımızda tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 2,8 artışla 112 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 10,8 artışla 28 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 18 artışla 19 milyon dolar olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
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