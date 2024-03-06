Ergüler’den Nazilli’ye kreş ve müze müjdesi

AK Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler, Nazilli'ye ücretsiz kreş ve müze yapacaklarını söyledi. Seçim çalışmalarında iki yeni projesini daha açıklayan Ergüler, "Nazilli OSB bölgesinde bana 3 dönümlük bir rezerv alan verilecek. Orada şu anda 2 bin 500 kişi çalışıyor" dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yapılan ek yerde 5 bin kişi çalışacağını belirten Ergüder "Burada kadınlarımızın çocuklarını sabah bırakabileceği bir kreş yapacağız. Bunu halk eğitim ile birlikte yapacağım" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye armağan ettiği tarihi Sümerbank'ta müze yapacaklarının sözünü veren Ergüler, "Atatürk'ün bize emanet bıraktığı alanı Adnan Menderes Üniversitesine vererek, yine Nazilli halkının kullanımında tutabilmeyi başardık. Ve koruma amaçlı tescil ettirdim. Şimdi tescilli binaları, Kültür Bakanlığı İzmir İl Bölge Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarla ve ADÜ rektörü ile yapacağımız mutabakatla roleve çalışmaları yapılacak. Aslına uygun bir şekilde restorasyon yapacağız. Atatürk'ün geldiği binayı Sümer müzesi haline getirmek istiyorum. Nazilli için ne yapsak azdır. AK Parti ile Nazilli'yi baştan aşağıya yenileyeceğiz" dedi.