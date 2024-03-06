İzmir’de işçiler eylem yapınca ulaşım durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü Belediye İş Sendikası ile Büyükşehir'in yetkilendirdiği SODEMSEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Yaklaşık 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde teklif edilen yüzde 30'luk zam teklifi sendika tarafından kabul görülmezken, Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri iş bırakarak sokağa indi. İşçiler Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden yağmur altında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik evine yürüdü. Yürüyüş sırasında Fevzipaşa Bulvarında trafik durma noktasına geldi. Ayrıca İZULAŞ şoförleri de geçici olarak kontak kapattı. Otobüslerin sefere çıkmaması nedeniyle yer yer duraklarda yığılmalar meydana geldi. Eyleme destek veren İZULAŞ şoförleri de sabah sefere çıkmadı. Her gün 1500'e yakın otobüsün sefere çıktığı kentte 250 otobüs şoförü kontak kapattı. Otobüslerin sefere çıkmaması nedeniyle yer yer duraklarda yığılmalar meydana geldi.