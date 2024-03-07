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Haberler Ekonomi Bakanlıktan Ramazan öncesi İzmir dahil 10 ilde market denetimi

Bakanlıktan Ramazan öncesi İzmir dahil 10 ilde market denetimi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayına kısa bir süre kala denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

AA
Bakanlıktan Ramazan öncesi İzmir dahil 10 ilde market denetimi

Bakanlığa bağlı ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş düzeyde olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

İzmir Ticaret Müdürü Murtaza Çağrı Ergün de ramazan ayı öncesinde denetimlere yoğun bir şekilde devam ettiklerine işaret ederek, "İlimizde her gün en az 8 farklı ilçede olmak üzere 6 farklı ekibimizle sürekli denetim gerçekleştirilmektedir. Denetimlerde binlerce ürün haksız fiyat, etiket ve ürün künyeleri yönünden incelenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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