Denizli’ye 250 milyon liralık dev yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, DTB işbirliğiyle hayata geçirdiği Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi törenle açıldı. Kırsal kalkınma projeleri ile üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle kente kazandırılan 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin açılışını yaptı. Cankurtaran Mevkii'nde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TOBB Başkanvekili Faik Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan, 5 yıl önce söz verdikleri iki lisanslı depoculuk tesisini yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.