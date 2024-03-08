Rektör Baran’a ‘Yılın Girişimci Lideri’ ödülü

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen 2024 Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri İstanbul WOW İstanbul Convention Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İş süreçlerinde inovasyon yaklaşımıyla hareket eden ve kendi sektörlerinde başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kurumlara verilen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri kapsamında Yılın Girişimci Lideri Ödülünün sahibi Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran oldu. Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) tarafından bilim insanlarının ve üniversitelerin gerçekleştirdiği uluslararası bilimsel iş birlikleriyle ülkelerin uluslararası ilişkilerine önemli katkılar sağlaması nedeniyle "Bilim Diplomasisi" ödülüne layık görülen Rektör Baran, Strong Medya tarafından verilen "Yılın Girişimci Lideri Ödülü"nün de sahibi oldu.