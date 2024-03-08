Togg elektrikli otomobil pazarında açık ara lider

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı şubatta 4 bin 713 olurken, Togg 1201 adet ve yüzde 25,48'lik payla pazar liderliğini sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu. Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti. Togg'u 523 adetle BMW, 510 ile Ssangyong, 321 ile Mercedes-Benz ve 281 ile Opel takip etti. Tesla ise şubattaki 75 satışla listenin 11'inci sırasında yer aldı. Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Ssangyong Torres ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, MG MG4 ise en fazla satılan beşinci model olarak belirlendi.