9 bin 875 konut hazırlanıyor

Manisa Yunusemre'ye kazandırdığı vizyon projeleriyle fark yaratan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye'nin 2. yüzyılına yakışır yeni bir konut hamlesine daha hazırlanıyor. 9 bin 875 konutluk projesini anlatan Çerçi, 4 bin 875 konutun dar gelirli ve emeklilere yönelik yapılacağını açıkladı. Dr. Mehmet Çerçi, "10 yıllık belediye başkanlığım döneminde Akgedik Mahallemizde TOKİ işbirliğiyle büyük bir konut projesini hayata geçirdik. kalfalık dönemimizdeki projeydi. Şimdi ustalık dönemimizde başka bir dev konut projesine imza atmayı hedefliyoruz. Projemiz kapsamında bölgeye 9 bin 875 adet konut yapacağız. Bu projemiz içerisinde sosyal tesislerimiz, okul, pazaryeri, spor alanları, ibadethane, çocuk oyun alanları, kent meydanı, ticaret merkezleri ve otoparklar yer alacak. Emekliler ve dar gelirliler için ayırdığımız konutlarda vatandaşlarımız cüzi peşinatlar ödeyerek, maaşlarının üçte biri taksitle ev sahibi olabilecek" dedi.