Memur-Sen’den CHP’ye protesto

CHP'nin açtığı iptal davası yüzünden maaşları 345 lira azalan memurlar, parti önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Protesto gösterisinde konuşan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu nasıl muhalefet!" diyerek isyan etti. CHP'nin açtığı dava sonucu, AYM tarafından alınan kararla büyük sendikalara üye 2 milyonu aşkın memurun ikramiyesi iptal edildi. Ali Yalçın, muhalefetin "sorumsuz" adımları yüzünden memurların yıllık olarak 4 bin 150 lira hak kaybına uğradığına dikkat çekti. Yalçın, "CHP, 2 milyon 200 bine varan memurun cebindeki 345 liranın çekilmesine, aylıklarının düşmesine

neden olmuştur. Oluşturduğunuz boşluğu, illüzyonla atlatamazsınız" dedi.