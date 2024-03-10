Demir çelik üretiminde talep büyüyor

Demir çelik sektöründen Türkiye'nin ihracatına 27 milyar dolarlık katkı geldi. İki sektör Türkiye'nin 2023 yılı ihracatının yüzde 12,3'ünü oluşturdu. 2024 yılının 2023 yılından daha iyi geçeceğini kaydeden MMMT Demir sahibi Muzaffer Küçükdoğan "Hem devreye giren yeni yatırımlar hem de ertelenen taleplerin gelmesiyle birlikte ihracat rakamlarımızda yükseliş dönemi yeniden başlayacaktır. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında talepte ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Bu hareketliliği en iyi şekilde değerlendirip dünya ticaretinden aldığımız payı daha yukarılara çekmek için çalışacağız" dedi.