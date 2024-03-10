Geleneksel ‘Acı Ot Festivali’ne yogun ilgi

Bodrum'da bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Acı ot' festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde, 250'den fazla yöresel tat standı yer aldı. Festivalde cadde boyunca yöresel otların yanı sıra yöresel lezzetler ve el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, ünlü şeflerin de katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler gerçekleştirildi. Bodrum halkı ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra bölgede bulunan esnafın ekonomisine katkı sağladı. Bugün de sürecek olan festival, çeşitli etkinliklerle sona erecek.