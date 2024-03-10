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Haberler Ekonomi Kentsel dönüşümde ilk anahtar teslimi gerçekleşti

Kentsel dönüşümde ilk anahtar teslimi gerçekleşti

HABER MERKEZİ
Kentsel dönüşümde ilk anahtar teslimi gerçekleşti
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Caddesi'ni kentin vitrini haline getirecek kentsel dönüşüm projesinin 1. Etabının anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Özhaseki, 10 binden fazla konutun dönüşümü için bir arada olduklarını hatırlatarak "Bugün 74 konutun, 19 ofisin ve 3 işyerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu alanda ayrıca bin 252 konutun daha yapım çalışmaları başladı. İnşaatların tamamlanması ile bu alanda toplamda yaklaşık 3 bin 500 konut üretmiş olacağız. Unutmayalım ki şehirler canlı organizmalar, şehirler yaşıyor. Onları taşla topraktan ibaret yapılar olarak görürsek, herhalde hayatta yapacağımız en büyük hata bu olur" ifadelerini kullandı.
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