Mobilya sektöründe rekor ihracat

Mobilya sektörü, ocakşubat aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,8 artırarak 706,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. ABD pazarında ihracat yüzde 23,56 artarken MODEKO Başkanı Koray Çalışkan, bu yılı minimum 5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye ekonomisinin son 20 yılda atağa geçen sektörlerinin başında gelen mobilya sektörü, 2024 yılı için minimum 5 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektör, yıla hızlı bir giriş yaptı. Sektör, ocak-şubat döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,8 milyar dolar artırarak 706,2 milyar dolarlık bir ihracata imza attı.

"AVM'LER KURULMALI"

MODEKO Başkanı Koray Çalışkan, "En çok Irak'a, Almanya'ya, ABD'ye, Fransa'ya ve Romanya'ya ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı Irak'ta yüzde 58,77, ABD'de de yüzde 23,56 ile dikkat çekici bir büyüme yakaladık" dedi. Mobilya sektöründeki ölçek sorununa da dikkat çeken Çalışkan, "Mobilya sektörü özelinde verimliliğin arttırılabilmesi için haksız rekabetin ortadan kalkması ve firma kurulumlarıyla ilgili belli standartların getirilmesi lazım. Sektörel bazda organize sanayi bölgelerinin yanı sıra hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörel AVM'ler kurulmalı" ifadelerini kullandı.