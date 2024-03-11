Bakanlık’tan İzmir Büyükşehir’e teşvik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıan teşvik vereceğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı. Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

2023 ağustos ayına kadar hazırlanan listelerde söz konusu şirketlerin yatırım miktarlarına yer veren Bakanlık, bu son hazırladığı listede yatırım miktarlarına yer vermedi. Açıklanan listede İzmir Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onay verdi. Ancak hazırlanan listede hem yatırım miktarı hem de teşvik türleri yer almadığı için Büyükşehir'in başvurusunun ayrıntıları öğrenilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde büyükşehire ait taşıt ve iş makineleri bulunuyor. Teşvik desteğinin yeni ekipman alımında kullanılacağı tahmin ediliyor.