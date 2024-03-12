Dünya sos devinden İzmir’e büyük yatırım

Develey grup şirketi olan Fersan dünyada lider marka Develey ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor. Develey grubun CEO su Michael Durach, Fersan şirketinin üstlendiği bu operasyonu ve aynı zamanda APMEA ve Afrika stratejik pazar genişleme hedeflerini, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkıyı ve operasyonel süreçleri değerlendirmek için Fersan'a geldi. Develey Group CEO'su Michael Durach ve Fersan CEO'su Gürhan Güven yapacakları yeni iş birliğinin detaylarını, Türkiye ekonomisi ile istihdamına sağlayacağı katkıyı, operasyonel süreçleri, APMEA ve Afrika stratejik pazar genişleme hedeflerini Fersan'ın İzmir'deki üretim tesisinde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

"TÜRKİYE'DE ÜRETECEĞİZ"

Fersan CEO'su Gürhan Güven, Avrupa'nın en büyük sos üreticisi Develey'e bağlı olmaktan gurur duydukları söyledi. Develey Group CEO'su Michael Durach da; "Türkiye'de yaptığımız yatırımlar devam ediyor ve etmeye de devam edecek Türkiye Ortadoğu ve Afrika için müthiş bir lokasyon. Türkiye ihracatımızı buradan büyüteceğiz. İyi, kaliteli ürünler, kaliteli insanlar ve kaliteli çalışmalarımızla beraber çok iyi bir markanın lansmanını Türkiye'de yapacağız" dedi.