Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 3 bin TL emekli ikramiye tarihleri...

Son dakika haberleri... 3 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiye ödeme tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte detaylar...
EMEKLİ İKRAMİYESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL' ye çıkartan kanun Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 16 milyon vatandaş emekli maaşı Temmuz zammı öncesi toplamda 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.
3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
İkramiye artışının Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor. Buna göre emekliler için ödeme takvimi şu şekilde oluşacak:
10-12 Nisan: Ramazan Bayramı
1-9 Nisan: İkramiye ödeme tarihleri
KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.
YENİ EMEKLİLER NASIL ALACAK?
İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Burada maaşın kaç lira olduğuna bakılmadan Dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere de eşit şekilde ödeme yapılıyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.