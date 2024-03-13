Gayrimenkul sektörü Pamukkale’de bulustu

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Denizli'de düzenlediği broker kampında sektördeki son yenilikler konuşuldu; eğitimlerle bilgiler güncellendi. Bu yıl Pamukkale Colossae Thermal&Spa Hotel'de düzenlenen ve 3 gün süren kampa Türkiye'nin 35 farklı şehrinden gelen 41 broker, ofis müdürü ve genel müdürlük yöneticileri katıldı. Gün boyu süren eğitimlerde GHO Eğitim Direktörü Nadir Kırlıkovalı Recruiting'in şifreleri hakkında ayrıntılı sunumlar yaptı. GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır düzenledikleri kampın, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, ofislerinin bir araya gelip kaynaşması ve sektördeki güncel bilgilerin paylaşılması adına çok önemli rol oynadığını söyledi.