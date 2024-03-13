Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek 8.000 işçi alımı kurası 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşçi alımı kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabından yayınlanacak.

İŞÇİ ALIMI HANGİ BRANŞLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı en fazla temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı 3.550 işçi alımı temizlik görevlisi kadrolarına ve 3.250 işçi alımı ise güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak.600 klinik destek elemanı, 127 Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 144 Elektrikçi, 141 Isıtma ve sıhhi tesisatçı alımı yapılacak.