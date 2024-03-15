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Haberler Ekonomi 17 ilde sıkı denetim

17 ilde sıkı denetim

HABER MERKEZİ
17 ilde sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van'ın da yer aldığı 17 ildeki restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmeleri Bakanlık tarafından yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların işletmelere geldiğinde kapıda fiyat listesi olup olmadığını kontrol etmelerini önerdi.
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