Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve vergi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun yüksek seyrinden ötürü sık sık ortaya atılan "Yeni vergiler gelecek" iddialarına karşı böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtti. Şimşek, enflasyonun düşmesiyle ilgili de net tarih vererek 3 Temmuz'u işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

Belirsizlik bandı belirledik. Biz bandın içindeyiz. Ocak ayı enflasyonu program doğrultusundaydı. Şubat'ta bir puanın altı fark var. İlave tedbirler ile düzeltebileceğini düşünüyoruz. AK Parti hükümetlerinin en büyük başarısı mali disiplini sağlamaktır. 2002 yılında koalisyon hükümetinden kalan şuydu; bütçenin yüzde 43'ü faize gidiyordu. Şu an yüzde on.

Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Geçen sene deprem nedeni ile bütçede açıkla karşı karşıyaydık. Açığı azaltma yoluna gittik. Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024'te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var. İndirimli oranları gözden geçireceğiz. Para politikası sıkılaştığı için enflasyonun düşmesini bekliyoruz.

Depremin etkisi büyük ama bir kerelik bir etki. EYT uygulamasının tam yıl uygulamasına rağmen bu sene de kriteri tutturacağız. Geçen sene açık 6.4 olacak dedik. Yüzde 5.2'de bitirdik. Bu sene de ne gerekiyorsa yapacağız.

Maliye politikası enflasyonun düşüşü için ne gerekiyorsa yapacak. Sıkılaştırma mı, sıkılaştırma. Kamu harcamalarını kısma mı, kısma. Kamu harcamalarını kontrol altına alma mı alma.