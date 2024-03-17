İnşaatlarda yeşil beton dönemi 2025’te başlıyor

2025 yılından itibaren kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla diğer çimento türlerine sınırlama getirildi. Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Teknik üstünlükleriyle ön plana çıkan yeşil çimento kullanımını teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker oranı en fazla 0,80 olarak, 1 Ocak 2030 tarihinden itibaren kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker oranı en fazla 0,75 olarak sınırlandırıldı.