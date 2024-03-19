Üç kelimeyle Avcılar Lusso “Muhteşem fevkalade bayıldım”

Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen iş insanları ve ailelerin yeni yaşam alanı, İzmir'in mega lüks projesi Avcılar Lusso oldu. Anahtarlarını teslim alan yatırımcılar, Lusso'yu üç kelimeyle "Muhteşem, fevkalade, bayıldım" diye anlattı. Avcılar İnşaat, son projesi Avcılar Lusso Bornova ile lüks anlayışını tamamen değiştirdi. Hayata değer katan yeni bir yaşam çağını başlatan Avcılar Lusso, İzmir'in mega lüks projesi oldu. Birçok yerli ve yabancı yatırımcı, projenin sunduğu eşsiz lüks anlayışını ve avantajları da görünce rotasını buraya çevirdi.

Avcılar Lusso'da anahtarlarını teslim alan yatırımcılar, projeyi üç kelimeyle "Muhteşem, fevkalade, bayıldım" diye anlattı.

YATIRIMCISINI KORUDU

Pandemi sürecinde artan inşaat maliyetlerine karşı yatırımcısını koruyarak tüm projelerini "erken" teslim eden Avcılar İnşaat, enflasyonist ortamda yine yatırımcısının yanında yer aldı. Hızla yükselen fiyatlara karşı, yatırımcısına bunu yansıtmayan Avcılar İnşaat, İzmir'deki en büyük daire seçeneklerinin olduğu Lusso'yu da zamanında teslim etti. Avcılar Tanıtım Ofisi'nde törenle mega lüks projenin anahtarları, yatırımcılara teslim edildi. Konutlarını almaya gelen ev sahipleri "En ince detaya kadar her şey düşünülmüş, olağanüstü kaliteli" dedi. Yatırımcılar duygularını "Muhteşem, fevkalade, bayıldım" diyerek üç kelimeyle anlattı. İzmir iş dünyasını buluşturan projede açık ara en iyi konut projesi olduğunu söylediler.

İş insanı Mustafa Yalaz eşi Bedriye Yalaz ve torunu Asya Çelik ile Avcılar Lusso'daki dairesini teslim alırken "Daha iyisi yok" dedi.

DÜNYA MARKALARI LUSSO ÇARŞI'DA

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Lusso projesiyle yatırımcıların Avcılar'a duyduğu güveni vurgulayarak, insan hayatını zenginleştirmeye odaklandıklarını belirtti. Lusso projesinde Dünya markalarını ağırlayarak, mega lüksü ve yaşama anlam katan lüksü bir araya getirdiklerine dikkat çeken Avcı "İnşaat sektöründeki dalgalanmalara meydan okuyarak, güvenle dolu bir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Çünkü inancımız, yatırımcılarımıza duyduğumuz güvenden ilham alıyor" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, iş insanı Serkan Özkan'a dairesinin anahtarını teslim etti. Özkan, "Harika bir daire. Aradığımız tüm özelliklere sahip. Kelimenin tam anlamıyla bayıldım. İzmir'in açık ara en iyi konut projesi" dedi.

BAHÇELİ REZİDANS

Villa bahçe yaşamını rezidans konforu ile birleştiren Avcılar Lusso Bornova'da birbirinden lüks ve büyük bahçe teraslı daireler ile ofis ve ticari alanlar yer alıyor. Hem iç mekanlar hem de bahçe kullanımları geniş alanlara sahip.

ÇEVRECİ BİNA

Avcılar Lusso Bornova, çevreci ve ekosisteme duyarlı "Yeşil Bina" olarak tasarlandı. Bina yapımında toksit malzeme kullanılmadı. Ortak alanlar, yenilebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjisini üretme teknolojisine sahip. Bu yüzden de ortak giderlerde aidat derdi yok.

4000 METREKARELİK SOSYAL ALAN

4000 metrekarelik devasa sosyal alanı var. Açık-kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, spor alanları, fitnes, pilates ve kick box salonu, kreş, sinema salonu, çocuk oyun alanı, hobi salonu, masa tenisi salonu ile kreş yer alıyor.