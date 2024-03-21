Ege’den ilk 2 ayda 197 ülkeye ihracat

2024 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 4 artışla 3 milyar 56 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 197 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 104 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı. Ege Bölgesi'nde mobilya kağıt orman ürünleri ve mamulleri sektörü 9 milyon dolarla Mısır'a, demir çelik sektörü 57 milyon dolarla Almanya'ya, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 49 milyon dolarla İspanya'ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 30 milyon dolarla Cezayir'e, kuru meyve ve mamulleri sektörü 24 milyon dolarla ABD'ye, maden sektörü 38 milyon dolarla Çin'e, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü 43 milyon dolarla Almanya'ya, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektörü 28 milyon dolarla İtalya'ya ihracat gerçekleştirdi. İzmir ve Manisa'nın ihracatında Almanya, Denizli'nin ihracatında Birleşik Krallık, Muğla'nın ihracatında Rusya, Balıkesir'in ihracatında Irak, Uşak ve Afyonkarahisar'ın ihracatında ABD birinci oldu.