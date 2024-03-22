İzmir-Midilli seferleri 3 Mayıs’ta başlıyor

Türkiye'den Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi olmak üzere 10 Yunan adasına kapıdan 7 günlük vize uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. İzmir-Midilli Hattı'na ilişkin bilgi veren İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Ümit Yılmaz, hattın 2024 yılı sefer programının nisan ayı itibarıyla uygulamaya geçmesinin beklediğini belirtti. 2022 yılı yaz sezonu ile ilk kez gerçekleştirilen İzmir'in Alsancak Limanı'ndan Midilli seferlerine 2024 yılında da 'Rotamız Midilli' sloganıyla devam edileceğini söyleyen Yılmaz, "9 ve 12 Nisan'da düzenleyeceğimiz bayram özel seferlerinden sonra 3 Mayıs'ta düzenli sefer programımızı başlatıyoruz" dedi.