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Haberler Ekonomi Kefalet sigortası avantaj saglıyor

Kefalet sigortası avantaj saglıyor

HABER MERKEZİ
Kefalet sigortası avantaj saglıyor
Sigorta şirketleri, bankaların sunduğu teminat mektubuna alternatif kefalet sigortalarını öneriyor. Bu ürün sayesinde firmalar hem bankalardaki kredi limitlerini kullanmıyor hem de daha uygun maliyetle ihtiyacını karşılıyor. Son beş yıldır bu alana sigorta şirketleri de girmeye başladı. Sigorta şirketleri, kefalet sigortaları konusunda önemli bilgiler sunuyor. Bankadan teminat mektubu alan bir işletme, aslında gayri nakdi kredi kullanmış oluyor. Bu da bankacılık sektöründen kullandığı kredi limitlerini daraltıyor. Uluslararası faaliyet gösteren firmalar için de kefalet sigortası büyük bir avantaj sağlıyor. Genelde yurtdışı projelerde lehtar kendi ülkesinde bilinen bir banka üzerinden teminat mektubu kabul ediyor.
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