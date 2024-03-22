Polat Makina akademisiyle sektöre iş gücü sağlayacak

Ürettiği yerli teknoloji makinelerle Türkiye'yi dünyanın 44 farklı ülkesinde temsil eden Polat Makine, sektöre nitelikli iş gücü sağlanmasına, kalifiye operatörler geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon Euro'nun üzerinde yatırımla Polat Akademi'yi kurdu. Polat Akademi ile potansiyeli olan operatör adaylarının İŞKUR İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde operatör yetiştirme programı kapsamında teorik ve uygulamalı bir eğitim sürecinden geçirilerek sektöre kazandırılmaları ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor.