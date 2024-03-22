Türkiye Sigorta, 2024'e hızlı bir giriş yaptı. Sigorta şirketi, bu yılın ilk iki ayında prim üretimini yüzde 160 artırdı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak büyümeye ilişkin şunları söyledi: "Ocak ve Şubat aylarında yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 176'lık pozitif bir değişim ile toplamda 4.2 milyar TL prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 216'lık artış ile 1.7 milyar TL'lik prim üretimi sağlarken, sağlık branşında yüzde 261'lik yüksek bir büyüme ile 2.3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik."

3 YILDIR TEMETTÜ DAĞITIYOR

Çakmak, şöyle devam etti: "Ağırlıklı olarak tarım sigortalarını içeren genel zararlar branşında da yüzde 126 artışla 5.9 milyar TL'lik üretime ulaştık ve ülke tarımına destek sunmaya devam ettik." Türkiye Sigorta'nın kuruluşundan itibaren 3 yıldır temettü dağıtan şirketlerden biri olduğuna dikkat çeken Taha Çakmak, yatırımcının yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti. Türkiye Sigorta geçen yılın aynı dönemine göre genel zararlar branşında yüzde 126 artışla 5,9 milyar TL prim üretimi elde etti. Diğer branşlar bazında bakıldığında; hava araçlarında 818 milyon TL, hava araçları sorumlulukta 812 milyon TL ve kaza branşında 658 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. Taha Çakmak konuşmasına şöyle devam etti: "Yangın ve doğal afetler branşında ise liderliğimizi devam ettirirken diğer branşlarda da iyi gelişmeler yaşıyoruz. Genel bir toparlamak gerekirse, kasko branşında 1,7 milyar TL'lik prim üretimi sağlarken; hastalık/ sağlık branşında 2,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Tarım sigortalarını içeren branşta da 5,9 milyar TL'lik üretime ulaştık. Bunlar devam ederken, ülke tarımına destek sunmayı da sürdürdük."