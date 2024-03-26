AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının ne zaman nereden açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuru sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuç tarihi...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat, 11 Mart tarihleri arasında yapıldı. Adaylar şimdi başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alınan başvuruların değerlendirilmesi ardından başvuru sonuçları ilan edilecek. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayında açıklanması bekleniyor
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
ATAMA SÜRECİ HAKKIDA
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacak.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacak.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.