Türkiye tohumculukta ilk 10 ülke arasında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Böyle bir ülke durumundayız. İnşallah bizler Anadolu'nun bütün topraklarını da sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben tekrar ifade edeyim. Vatandaşlarımız müsterih olsun, tohumla ilgili bu ülkenin hiçbir sorunu, hiçbir problemi yoktur. Elbette ki bazı ürünlerde geliştirmemiz gereken alanlar var, onların gelişimi için de hem bizim bakanlığımıza ait kurumlar hem de özel sektör çok hızlı bir gelişim içerisinde" dedi. Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüzde 75 hibeli olarak verilen 68 tonluk tohumun çiftçilere dağıtım törenine katıldı. Törende, Tosya ilçesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Tosya ilçesinde son 22 yılda yaklaşık 800 milyon liralık tarımsal destek ve yatırım oldu. Bin 180 proje yapıldı. Su ve sulama alanında da yaklaşık 11 yatırım gerçekleştirildi" dedi.