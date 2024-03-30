SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 31 İŞÇİ ALACAK! İşte başvuru ekranı....

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İŞKUR üzerinden 31 sürekli işçi alımı yapacak. 1-5 Nisan arasında yapılacak olan başvurularda şartlar merak ediliyor. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için şartlar neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1- Başvurular 01-05 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.
2- Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
GENEL ŞARTLAR
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) Hâlihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz
4- Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Mersin ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Mersin'e taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.