Silikon Vadisi’ne güçlü bir Türk markası

Tarımsal ürünler ve yazılım alanında faaliyet gösteren Agrotech tarafından yüzde 75'i satın alınan Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar, Silikon Vadisinde Türk bayrağını gururla dalgalandıracak. California Secretary of State Business Programs Division tarafından Agrotech USA LLC ismiyle onaylanarak tüm kuruluş ve lisans işlemleri tamamlanan şirket, 3 yıllık stratejik planlama dahilinde teknoloji ihracat programı gerçekleştirecek. Tesla gibi dünya devi firmaların hizmet verdiği silikon vadisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar'ın Ceo'su Eren Efe Erkan, Türk mühendisliği ve tasarımıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarını açtıklarına dikkat çekti.