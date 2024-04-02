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Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor

HABER MERKEZİ
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri Ramazan bayramı öncesinde bugünden itibaren 5 Nisan'a kadar hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek. İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek. Açıklanan takvime göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara bugün, 19, 20, 21, 22 olanlara yarın, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödeme gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödemelerinin tamamı aynı gün yatırılacak.
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