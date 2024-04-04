Antalya’da 3 ayda 1 milyonluk rekor

Geçen yıl turizm tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan Antalya, 2024'ün üç aylık döneminde aylık bazda rekor kırmayı sürdürüyor. Mart ayında ilk defa 500 binin üzerinde turist gören kentte, 3 aylık dönemde ise ilk kez 1 milyon barajı aşıldı. Antalya turizminde 2024 yılı Mart ayında tarihi bir rekora imza atılarak, ilk defa 500 binin üzerinde turist ağırlandı. Mart ayında Antalya'ya, 348 bin turistin ziyaret ettiği geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 45'lik artışla 505 bin 421 turist geldi. 3 aylık toplam turist sayısında da tarihi rekora imza atılarak, ilk defa 1 milyon barajı aşıldı. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasındaki verilere göre, Antalya'ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık artışla 1 milyon 5 bin 207 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde ise 799 bin turist gelmişti.