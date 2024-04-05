  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mobilyacılık sektöründen 12 milyar dolarlık hedef

Mobilyacılık sektöründen 12 milyar dolarlık hedef

HABER MERKEZİ
Mobilyacılık sektöründen 12 milyar dolarlık hedef
MOBİLYA, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı sonunda 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılı sonunda 12 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İzmir'de bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürle, 2023 yılında Türkiye'nin 8 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatına 906 milyon dolarlık katkı sağladıkları bilgisini verdi. Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gürle, "Mobilya sektörüne baktığımızda, Türkiye'nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon dolar oldu" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA