Mobilyacılık sektöründen 12 milyar dolarlık hedef

MOBİLYA, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı sonunda 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılı sonunda 12 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İzmir'de bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürle, 2023 yılında Türkiye'nin 8 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatına 906 milyon dolarlık katkı sağladıkları bilgisini verdi. Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gürle, "Mobilya sektörüne baktığımızda, Türkiye'nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon dolar oldu" diye konuştu.