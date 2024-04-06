Ekonomi programına güvenin, iyi gidiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'nın seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantısında, ekonomi programın gidişine ilişkin bir sonum yaptı. Orta Vadeli Program açıklandıktan sonra Türkiye'nin (CDS) risk priminin düştüğünü, enflasyon ve dövizde dengelenmeye doğru gidildiğini belirten Şimşek, "En kötü dönemi geride bırakıyoruz" dedi. Ekonomi programının gayet iyi gittiğini, göstergelerin de açıkça bunu ortaya koyduğunun altını çizen Şimşek, "Ekonomi programımıza güvenin. Parasal sıkılaştırma gerektiğinde devam edecek. Ayrıca kamuda ciddi bir tasarruf uyguluyoruz. Etkilerini de göreceğiz" diye konuştu.

'TEMMUZDA YÜZDE 40'

Şimşek, enflasyon öngörülerine ilişkin "En kötü dönemi geride bırakıyoruz. Mayıs ayında enflasyonun baz etkisi nedeniyle yüzde 73 civarına yükselmesini öngörüyoruz. Temmuz ayında ise yüzde 40'lar civarına gerileyeceğini göreceğiz. Enflasyon ve döviz kuru da dengeye oturacak. Yılın ikinci yarısında dezenflasyonu süreci başlayacak. Üç yıl sonra enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmüş olacağı" şeklinde konuştu.

'TÜİK BAŞKANINI TANIMAM'

Algı operasyonu ve manipülasyon yapmak için sürekli olarak ekonominin kötüye gitti yönündeki algıları açıklamalarıyla yalanlayan Bakan Şimşek, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği, "TÜİK enflasyon rakamlarına müdahale ediyor. Düşük gösteriyor" iddialarına da yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Enflasyon rakamları ile ilgili tartışma yapılıyor ama TÜİK Başkanını tanımıyorum. Ben yalan söylemem. Hatta görüşmüyoruz bile. Enflasyon rakamları ile ilgili müdahale olması mümkün değil" dedi.