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Haberler Ekonomi Engelli ve yaşlılara 4.8 milyar TL ödendi

Engelli ve yaşlılara 4.8 milyar TL ödendi

HABER MERKEZİ
Engelli ve yaşlılara 4.8 milyar TL ödendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayına dair toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu. Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini söyleyen Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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