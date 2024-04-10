Ramazan’da en çok döner siparişi verildi

YEMEKSEPETİ, Ramazan ayındaki sipariş verilerini açıkladı. Verilere göre bu sene en çok tercih edilen mutfak Döner olurken, tatlı siparişlerinde de önemli bir artış gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl zirvede olan Burger, bu sene tahtını Döner'e kaptırırken, kahve siparişlerinde en çok Latte, tatlıda ise Profiterol öne çıktı. Ramazan ayındaki salata siparişlerinde Ton Balıklı Salata favori olarak ilk sırada yer aldı. Türkiye'de hızlı ticarette önde gelen markası Yemeksepeti, Ramazan ayındaki sipariş verilerini açıkladı. Verilere göre bu sene en çok tercih edilen mutfak Döner mutfağı olurken tatlı siparişi de artış gösterdi.