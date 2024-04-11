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Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı: 89,70 dolar

Brent petrolün varil fiyatı: 89,70 dolar

HABER MERKEZİ
Brent petrolün varil fiyatı: 89,70 dolar
BRENT petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,70 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 91,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 89,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu. İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizlik petrol fiyatlarını artırırken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stoklarda beklenenin üzerinde artış olduğunu gösteren veriler fiyat artışını baskılıyor. Brent petrolde de teknik olarak 90,58 ile 92,24 dolar aralığının direnç, 88,92 ile 87,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor
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