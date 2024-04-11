Mevcut bütçe zorlanmamalıydı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere neden ek zam yapılmadığını da açıkladı. Şimşek'in, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurt dışından yüzde 50'den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Bu sebeple, mevcut bütçenin zorlanmaması ve gelecek nesillere ekonomik olarak daha iyi bir miras bırakılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan kamuda tasarruf tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirten Bakan Şimşek, bütçe dışı ödeneklerin verilmeyeceğini, her kurumun ve belediyenin öngörülen bütçe sınırlarını aşamayacağını ifade etti. Ayrıca, ek ödenek talepleri için başvurulmaması gerektiğini de belirtti.