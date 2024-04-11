Ücretsiz doğalgaz desteği 1 Mayıs’ta sona erecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sebeple 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek. Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.